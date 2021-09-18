МЗС: Питання про окуповані території України внесли до порядку денного Генасамблеї ООН
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, привітавши це рішення, пише "Громадське".
"З нетерпінням очікуємо предметного обговорення способів притягнення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України й Статуту ООН", - вказано у повідомленні відомства.
Як писав "Голос Америки", вперше з 2018 року російська делегація тричі намагалась оскаржити пункт порядку денного Генасамблеї стосовно ситуації на окупованих територіях України.
Ініціативу російської делегації усунути з порядку денного цей пункт підтримали всього 11 держав. Натомість 63 країни проголосували за те, щоб зберегти український пункт в порядку денному Генасамблеї. Іще 37 країн утримались.
На Генасамблеї буде присутній Зеленський
Прессекретар президента Сергій Никифоров сповістив, що Володимир Зеленський у понеділок, 20 вересня, відправиться до США, де візьме участь у Генасамблеї ООН.
За його словами, глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з лідерами інших держав, представниками міжнародних організацій, серед яких і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Заплановані й зустрічі Зеленського з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США.
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