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МЗС: Питання про окуповані території України внесли до порядку денного Генасамблеї ООН

Ініціативу російської делегації усунути з порядку денного цей пункт підтримали всього 11 держав. Натомість 63 країни проголосували за те, щоб зберегти український пункт в порядку денному Генасамблеї
Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй внесла до порядку денного 76-ї сесії питання про тимчасово окуповані території України.
МЗС: Питання про окуповані території України внесли до порядку денного Генасамблеї ООН Фото: un.org.ua

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, привітавши це рішення, пише "Громадське".

"З нетерпінням очікуємо предметного обговорення способів притягнення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України й Статуту ООН", - вказано у повідомленні відомства.

Як писав "Голос Америки", вперше з 2018 року російська делегація тричі намагалась оскаржити пункт порядку денного Генасамблеї стосовно ситуації на окупованих територіях України.

Ініціативу російської делегації усунути з порядку денного цей пункт підтримали всього 11 держав. Натомість 63 країни проголосували за те, щоб зберегти український пункт в порядку денному Генасамблеї. Іще 37 країн утримались.

На Генасамблеї буде присутній Зеленський

Прессекретар президента Сергій Никифоров сповістив, що Володимир Зеленський у понеділок, 20 вересня, відправиться до США, де візьме участь у Генасамблеї ООН.

За його словами, глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з лідерами інших держав, представниками міжнародних організацій, серед яких і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Заплановані й зустрічі Зеленського з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США.

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18 09 2021 11:02
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