Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МЗС України відреагувало на зустріч лукашенка з гауляйтером Херсонщини Сальдо

15 вересня 2025, 20:35
МЗС України відреагувало на зустріч лукашенка з гауляйтером Херсонщини Сальдо
У відомстві наголосили, що зустріч є черговим виявом грубої зневаги лукашенка до суверенітету та територіальної цілісності України.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на зустріч диктатора білорусі лукашенка з гауляйтером Херсонської області Володимиром Сальдо. 
 
Про це йдеться у заяві МЗС України.
 
"Ганебним є не лише факт зустрічі, але й висловлювання лукашенка про окуповану частину Херсонщини як буцімто "новий регіон" росії, готовність сприяти зміцненню окупаційного режиму та розвивати торгівлю з окупантами", — ідеться у коментарі МЗС.
 
У відомстві нагадують, що відповідно до норм міжнародного права будь-які оборудки з окупаційними режимами є нікчемними та матимуть виключно негативні наслідки для білорусі як держави. 
 
"Україна залишає за собою право адекватного реагування з метою посилення санкційних режимів і поглиблення міжнародної ізоляції білоруського режиму за протиправні дії всупереч численним резолюціям Генереальної Асамблеї ООН, зокрема резолюції від 12 жовтня 2022 року "Територіальна цілісність України. Захист принципів статуту ООН", яку підтримали 143 держави-члени ООН", — додають у зовнішньополітичному відомстві.
 
В Україні викликають особливий подив марення лукашенка про те, що він "радянська людина", для якої Україна та Херсонська область "також його земля".
 
"Нагадуємо, що СРСР вже понад три десятилітя як на смітнику історії. Туди ж рано чи пізно відправляться й обидва ностальгуючі невизнані діячі, які зустрічалися сьогодні в мінську. Натомість Україна була, є і буде цілісною в міжнародно визнаних кордонах", — резюмують у МЗС.
МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Політика
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 23:31
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Політика
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 14:10
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Політика
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:54
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Політика
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 07:04
Як елітний український підрозділ підірвав
Політика
Як елітний український підрозділ підірвав "Північний потік". Версія німецьких прокурорів не зашкодить Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 16:01
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Політика
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 13:06
Без ілюзій. Що насправді може зробити Коаліція охочих в Україні? – Микола Бєлєсков
Політика
Без ілюзій. Що насправді може зробити Коаліція охочих в Україні? – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 09:27
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 13:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється