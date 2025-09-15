МЗС засудило проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях

У відомстві висловили переконання, що союзники та партнери України не визнаватимуть результати таких псевдовиборів

Міністерство закордонних справ засудило проведення росією "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. У відомстві наголошують, що організація такого "голосування" — незаконна.

Про це йдеться в заяві МЗС.

Там пояснили, що цьогоріч на тимчасово окупованих територіях російська влада проводить "довибори" депутатів міських рад тимчасово окупованих Севастополя і Сімферополя, а також так званого губернатора Севастополя.

"Наголошуємо, що організація росією так званих виборів на тимчасово окупованій території України є незаконною, а їхні результати — нікчемними. Жодні особи, нібито “обрані” внаслідок цього фарсу не матимуть жодних юридичних підстав для виконання посадових обов’язків", — зазначили в МЗС.

У відомстві висловили переконання, що союзники та партнери України не визнаватимуть результати таких псевдовиборів та не контактуватимуть із представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій території України.

МЗС України також підкреслило: будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території вважаються незаконними, якщо вони створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законодавством України.

"Вчергове підтверджуємо, що всі особи, причетні до організації та проведення будь-яких “виборів” на тимчасово окупованій території України, нестимуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та в межах міжнародно-правових процесів, а також підпадатимуть під дію наявних і майбутніх санкційних режимів в українській та іноземних юрисдикціях. Бутафорні вибори на краденій землі не допоможуть росії узаконити окупацію — крадене доведеться повертати", — наголосили у відомстві.