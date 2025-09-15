Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
МЗС засудило проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях

15 вересня 2025, 18:11
МЗС засудило проведення
Фото: slovoidilo.ua
У відомстві висловили переконання, що союзники та партнери України не визнаватимуть результати таких псевдовиборів
Міністерство закордонних справ засудило проведення росією "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. У відомстві наголошують, що організація такого "голосування" — незаконна.
 
Про це йдеться в заяві МЗС.
 
Там пояснили, що цьогоріч на тимчасово окупованих територіях російська влада проводить "довибори" депутатів міських рад тимчасово окупованих Севастополя і Сімферополя, а також так званого губернатора Севастополя.
 
"Наголошуємо, що організація росією так званих виборів на тимчасово окупованій території України є незаконною, а їхні результати — нікчемними. Жодні особи, нібито “обрані” внаслідок цього фарсу не матимуть жодних юридичних підстав для виконання посадових обов’язків", — зазначили в МЗС.
 
У відомстві висловили переконання, що союзники та партнери України не визнаватимуть результати таких псевдовиборів та не контактуватимуть із представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій території України.
 
МЗС України також підкреслило: будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території вважаються незаконними, якщо вони створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законодавством України.
 
"Вчергове підтверджуємо, що всі особи, причетні до організації та проведення будь-яких “виборів” на тимчасово окупованій території України, нестимуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та в межах міжнародно-правових процесів, а також підпадатимуть під дію наявних і майбутніх санкційних режимів в українській та іноземних юрисдикціях. Бутафорні вибори на краденій землі не допоможуть росії узаконити окупацію — крадене доведеться повертати", — наголосили у відомстві.
