На Харківщині через атаку росіян загинуло 13 тисяч свиней

Окупанти вдарили по сільгосппідприємству

Внаслідок російської атаки безпілотним літальним апаратом по сільськогосподарському підприємству в Нововодолазькій громаді на Харківщині загинуло близько 13 тисяч свиней.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Як зазначають рятувальники, влучання спричинило масштабну пожежу, яка охопила вісім будівель, призначених для утримання тварин. Загальна площа займання склала 13,6 тисяч кв. м. Крім масової загибелі тварин, внаслідок удару постраждав співробітник підприємства.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації були залучені 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, включаючи піротехніків та офіцера-рятувальника громади.