На італійському острові з 400 жителями стались десятки пограбувань. Тепер усі острів'яни є підозрюваними
Про це пише "Громадське" з посиланням на газету Corriere della Sera.
Очільниця острова Маріда Бессі розповіла, що через низку пограбувань у зазвичай згуртованій громаді острова Капрая почали "з'являтися тріщини", оскільки друзі та сусіди тепер ставляться одне до одного з підозрою.
Більшість пограбувань домівок жителів та магазинів відбулися взимку, коли мешканці зазвичай виїжджають з острова. Дістатися до нього з материкової Італії можна лише човном.
Під час останнього інциденту, злодії вимкнули камеру спостереження в тютюновій крамниці та забрали з сейфа 60 тисяч євро. До того, у листопаді 2020-го, вони увірвались у дім заступника мера та викрали сейф з готівкою та коштовностями.
Жертва пограбування, Фабіо Мацеї, розповів, що злодії, схоже, добре знали його будинок, а також те, коли чоловіка не буде вдома. Більшість жителів острова зберігають гроші вдома, оскільки єдиний місцевий банк закрився ще минулого року.
Наразі пограбування розслідують троє місцевих поліцейських, але поки у них майже немає зачіпок.
За словами очільниці міста Бессі, правоохоронці на острові роблять усе можливе, але їм не вистачає інструментів для розслідування, тож загадкові пограбування можуть так і залишитися нерозкритими.
Капрая - найпівнічніший із семи островів Тосканського архіпелагу і третій за величиною. Його площа становить 19,33 квадратних кілометрів. Острів виробляє вино, є центром промислу анчоуса, а також має низку туристичних об'єктів.
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