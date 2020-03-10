На півночі Італії після сильних дощів і повеней один загиблий, 11 зниклих безвісти
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Після ночі сильних дощів на півночі країни виникли повені, зсуви землі, відключення світла та великі незручності для руху транспорту.
Працівники цивільної оборони заявили про загибель волонтера-добровольця у Валь-д'Аості під час рятувальної операції.
У П’ємонті регіональна влада повідомила про 11 зниклих безвісти, кілька сіл опинились відрізаними від світу.
Цими вихідними весь регіон Венето у стані підвищеної готовності через сильний дощ і вітер.
Як повідомлялося, Венеція вперше в суботу успішно активувала свою систему протипаводкового захисту Mose.
Система захисту від повені, що складається з 78 бар’єрів, які можна підняти для захисту венеційської лагуни під час припливів, є одним з найбільших проєктів цивільного будівництва у світі.
Як повідомлялося, у Франції через шторм "Алекс" є зниклі безвісти люди, а тисячі помешкань залишились без світла.
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