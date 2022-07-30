"Важливо давати собі відпочинок та відновлювати ресурс. Бо лише так зможемо перемогти", - наголосила перша леді

На платформі "Дія.Цифрова освіта" у межах започаткованої дружиною Президента Програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки запустили освітній серіал "Робота з емоційним вигоранням".

Про це перша леді Олена Зеленська повідомила у Телеграмі.

"Після 5 місяців війни ніхто з нас не в порядку. Багато українців, крім основної роботи, взяли на себе волонтерство. Людям важко впоратися з емоціями, вони відчувають втому та вигорання. Тому сьогодні на платформі "Дія.Цифрова освіта" запустили освітній серіал “Робота з емоційним вигоранням", - зазначила вона.

За словами Зеленської, проєкт складається з 15 серій тривалістю 5-11 хвилин. Завдяки йому кожен українець може дізнатися, як упоратися з почуттям провини, працювати з психологічною втомою, розрізняти стадії стресу, впоратися з почуттям безсилля, подбати про своє здоров'я.

"Важливо давати собі відпочинок та відновлювати ресурс. Бо лише так зможемо перемогти", - наголосила перша леді.