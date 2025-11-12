Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
На саміті міністрів G7 першою темою стане Україна

12 листопада 2025, 08:07
На саміті міністрів G7 першою темою стане Україна
У Канаді збираються голови МЗС країн "Великої сімки".
Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд анонсувала обговорення теми підтримки України як однієї з ключових під час саміту голів дипломатичних відомств країн "Великої сімки".
 
Про це пише Укрінформ.
 
У середу Ананд зустрінеться зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, щоб "підтвердити колективну підтримку України на тлі російської агресії".
 
Окрім війни в Україні, міністри у Канаді збираються обговорювати енергетичну безпеку, економічну витривалість, ситуацію на Близькому Сході, підтримку безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні і реакцію на кризи в Судані та на Гаїті.
 
Велика сімкавійна в Україніросія окупанти

