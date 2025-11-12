На саміті міністрів G7 першою темою стане Україна

У Канаді збираються голови МЗС країн "Великої сімки".

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд анонсувала обговорення теми підтримки України як однієї з ключових під час саміту голів дипломатичних відомств країн "Великої сімки".

У середу Ананд зустрінеться зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, щоб "підтвердити колективну підтримку України на тлі російської агресії".

Окрім війни в Україні, міністри у Канаді збираються обговорювати енергетичну безпеку, економічну витривалість, ситуацію на Близькому Сході, підтримку безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні і реакцію на кризи в Судані та на Гаїті.