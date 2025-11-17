На залізниці в Словенії зупиняли рух потяга через невідомі предмети на рейках

Інцидент стався на ділянці між містами Целе та Жалець.

У Словенії невідомі поклали на залізничні рейки низку речей, на які потім наїхав потяг. Через це рух на залізниці зупиняли.

Про це пише словенське видання Dnevnik.

Інцидент стався на ділянці між містами Целе та Жалець. Потяг зіткнувся зі стільцем із металевим каркасом, картонним силуетом чоловіка, кухонним ножем, окремими частинами міського велосипеда та товстими гілками — усе це лежало на коліях.

Через це Словенська залізниця була змушена організувати альтернативний транспорт для пасажирів, які продовжили рух на автобусах.Рухомий склад потяг пошкоджень не зазнав, як і серед пасажирів не було постраждалих. Водночас поліція розслідує справу за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення — створення загрози громадському транспорту небезпечним діянням або засобом.

"Йдеться не про якусь звичайну необережність — це навмисне створення можливості завдати шкоди іншим людям. Це не просто збитки чи потенційні збитки для залізниці. Люди, які це роблять, реально наражають на небезпеку життя всіх пасажирів, і це вже перейшло всі межі здорового глузду", — сказав директор підрозділу пасажирських перевезень Словенської залізниці.

Він висловив сподівання, що поліція знайде винних, як у випадку з попереднім подібним випадком — 19 серпня пасажирський потяг врізався в залізничні балки, які навмисно поклали на рейки. Ще один інцидент стався 29 вересня, коли на станції Бледське озеро виявили умисне пошкодження сигнально-безпекової системи, і лише завдяки швидкій реакції залізничників вдалося уникнути зіткнення двох пасажирських поїздів.