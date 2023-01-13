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ПОЛІТИКА

На Донеччині російські окупанти ховаються під цивільним спецодягом "роснєфті" та "елєктросталі" – Генштаб

13 січня 2023, 08:31
На Донеччині російські окупанти ховаються під цивільним спецодягом
Фото: Генштаб ЗСУ
Ворог намагається приховати свою приналежність до окупаційних військ.

В Україні російські окупанти проводять фільтраційні заходи та намагаються втекти під спецодягом російських підприємств, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Напередодні окупаційні російські війська завдали ракетних ударів по трьох містах України. Ворог завдав п'ять ракетних ударів по Костянтинівці, Краматорську та Запоріжжю й здійснив 52 обстріли з РСЗВ та наніс 18 авіаударів.

В окремих населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області противник проводить фільтраційні заходи. Під час перевірки особливу увагу окупанти приділяють телефонам, шукають підтвердження співпраці з Силами оборони України.

Стало відомо про замовлення цивільного спецодягу з логотипами "роснєфть" та "елєктросталь" для особового складу одного з підрозділів загарбників, яке діє на Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області. Очевидно, що з певною метою противник намагається приховати свою приналежність до окупаційних військ.


війнаУкраїнаГенштаб ЗСУ

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