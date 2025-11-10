НАБУ розкрило деталі масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі"

НАБУ та САП викрили злочинну організацію, учасники якої через корупційні схеми контролювали діяльність стратегічного державного підприємства - АТ "НАЕК "Енергоатом".

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові подробиці операції "Мідаз", яка тривала 15 місяців і спрямована на викриття масштабної корупції в енергетичній сфері. Детективи встановили діяльність злочинної організації, яка систематично отримувала від 10% до 15% “відкатів” від контрагентів "Енергоатому".

До складу групи входили ексрадник міністра енергетики, виконавчий директор із безпеки "Енергоатому", відомий бізнесмен та кілька співробітників бек-офісу. Серед організаторів — особи з позивними "Рокет" (Ігор Миронюк) і "Тенор" (Дмитро Басов), які відповідали за збір хабарів.

На оприлюднених НАБУ аудіозаписах також фігурують "Карлсон" і "Професор", яких, за даними нардепа Ярослава Железняка, можуть відповідно представляти Тимур Міндіч і міністр юстиції Герман Галущенко.

За версією НАБУ, через підконтрольних осіб "Рокет" фактично контролював закупівлі в "Енергоатомі", створивши схему тиску на контрагентів: "платиш відкат — отримуєш оплату, ні — блокування контракту".

Бюро наголошує, що фактичне управління стратегічним підприємством із доходом понад 200 млрд грн здійснювалося не державою, а "тіньовими кураторами".