Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нафта не врятувала: шведська розвідка розкрила реальний стан економіки рф

20 квітня 2026, 12:45
Фото: tsn.ua
Економічні проблеми поширилися й на сам оборонний сектор.

Надприбутки від нафти не змогли відновити економіку росії, яка й досі перебуває у глибокій кризі.

Про це у коментарі Financial Times заявив голова Служби військової розвідки та безпеки Швеції Томас Нільссон.

За словами Нільссона, щоб лише покрити дефіцит бюджету, кремлю необхідно, щоб ціни на нафту марки Urals трималися вище 100 доларів за барель протягом року. Вирішення інших економічних проблем потребуватиме ще більшого часу на такому рівні цін.

Ситуацію додатково ускладнює те, що якщо перемир'я між США, Ізраїлем та Іраном збережеться, а ціни на нафту стабілізуються, росії буде дедалі важче фінансувати вторгнення в Україну, яке триває вже п'ятий рік.

"У них досі існує системна проблема. Виробництво матеріалів для війни, які потім знищуються на полі бою, не є стійкою моделлю зростання", – підкреслив Нільссон.

Економічні проблеми поширилися й на сам оборонний сектор, який забезпечує більшу частину економічного зростання росії, поки цивільний сектор переживає труднощі. москва перенаправляє фінансування передусім на безпілотні системи та зброю дальнього радіуса дії. Однак поза галуззю безпілотників військово-промисловий комплекс росії залишається збитковим, пронизаним корупцією та розкраданнями і залежним від кредитів державних банків.

Шведська розвідка має дані, які вказують на те, що росія систематично фальсифікує економічну статистику, щоб переконати західних союзників України в стійкості своєї економіки. За оцінкою Нільссона, реальна інфляція в росії наближається до рівня ключової ставки – 15%, тоді як офіційні дані показують лише 5,86%. Окремо шведська розвідка звернула увагу на фінансові показники, що можуть свідчити про наближення банківської кризи.

"Якщо ви створили таку систему, як путін, то можете не знати, наскільки поганою є економічна ситуація насправді. Але навіть з тією неправдивою інформацією, яку він отримує, він зрештою не зможе втекти від усього цього", – підсумував Нільссон.

війнаросія окупантиекономіка рф

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється