"Нафтогаз" не веде переговорів з Росією про прямі постачання газу - Вітренко

За його словами, немає жодних нових домовленостей

"Нафтогаз" не веде переговорів з Росією про прямі постачання газу. Також немає жодних нових контрактів і нових домовленостей.

Про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, йдеться у Twitter компанії, передає LB.ua.

Він також пояснив, що в майбутньому очікується, що українською газотранспортною системою (ГТС) буде користуватися не тільки "Газпром".

"Ми очікуємо, що додаткові потужності будуть заброньовані іншими користувачами. Наше завдання на майбутнє - зробити так, щоб не тільки "Газпром" користувався українською ГТС. Зараз для цього є всі можливості", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, що у Нафтогазі вважають, що ціни на газ на європейських енергетичних ринках на початку 2020 року можуть суттєво знизитися. Це призведе до падіння цін на газ і для українських споживачів.