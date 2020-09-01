Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"Нафтогаз" не веде переговорів з Росією про прямі постачання газу - Вітренко

За його словами, немає жодних нових домовленостей
"Нафтогаз" не веде переговорів з Росією про прямі постачання газу. Також немає жодних нових контрактів і нових домовленостей.
"Нафтогаз" не веде переговорів з Росією про прямі постачання газу - Вітренко Ілюстрація: ria.ru

Про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, йдеться у Twitter компанії, передає LB.ua.

Він також пояснив, що в майбутньому очікується, що українською газотранспортною системою (ГТС) буде користуватися не тільки "Газпром".

"Ми очікуємо, що додаткові потужності будуть заброньовані іншими користувачами. Наше завдання на майбутнє - зробити так, щоб не тільки "Газпром" користувався українською ГТС. Зараз для цього є всі можливості", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, що у Нафтогазі вважають, що ціни на газ на європейських енергетичних ринках на початку 2020 року можуть суттєво знизитися. Це призведе до падіння цін на газ і для українських споживачів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 01 2020 17:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.