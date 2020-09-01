БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"Нафтогаз" не веде переговорів з Росією про прямі постачання газу. Також немає жодних нових контрактів і нових домовленостей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Нафтогаз" не веде переговорів з Росією про прямі постачання газу - Вітренко
За його словами, немає жодних нових домовленостей
Ілюстрація: ria.ru
Про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, йдеться у Twitter компанії, передає LB.ua.
Він також пояснив, що в майбутньому очікується, що українською газотранспортною системою (ГТС) буде користуватися не тільки "Газпром".
"Ми очікуємо, що додаткові потужності будуть заброньовані іншими користувачами. Наше завдання на майбутнє - зробити так, щоб не тільки "Газпром" користувався українською ГТС. Зараз для цього є всі можливості", - зазначив Вітренко.
Нагадаємо, що у Нафтогазі вважають, що ціни на газ на європейських енергетичних ринках на початку 2020 року можуть суттєво знизитися. Це призведе до падіння цін на газ і для українських споживачів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 01 2020 17:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?