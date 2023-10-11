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Напад на Ізраїль вигідний путіну – колишній командувач об'єднаних сил НАТО в Європі Кларк

11 жовтня 2023, 12:51
Напад на Ізраїль вигідний путіну – колишній командувач об'єднаних сил НАТО в Європі Кларк
джерело: spc.org.ua
За словами генерала, радянське втручання на Близькому Сході сягає давньої історії.

росія віддавна залучена у терористичну активність на Близькому Сході, а те, що зараз відбувається в Ізраїлі, "явно вигідно путіну".

Про це під час дискусії в "Атлантичній раді" заявив генерал армії США у відставці, колишній командувач об’єднаними силами НАТО в Європі Веслі Кларк, повідомляє "Радіо Свобода"

"Свої перші ідеї щодо тероризму Ясір Арафат отримав із Радянського Союзу. Отже, росія була залучена в це з самого початку. І те, що зараз відбувається, явно вигідно путіну. Україна більше не в центрі новин, тим часом Північна Корея та Іран надають росії допомогу", - зауважив Кларк.

За його словами, за ситуацією пильно стежить Китай, який "запитує, наскільки сильна зараз Америка".

"Відсутність спікера Палати представників, проблеми з виділенням коштів на допомогу Україні. Схоже, гарний час", – застерігає Кларк щодо можливих роздумів Китаю на порозі його ймовірного вторгнення на Тайвань з огляду на ситуацію у світі, та зокрема в США. 

Крім того, Кларк вважає, що Іран поводиться "так само, як путін майже два роки тому", а для національної безпеки самих Сполучених Штатів "настав дуже складний час" сьогодні. 

 

 

ІзраїльНАТОкомандувачвійна в Україніросія окупанти

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