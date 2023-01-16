Напередодні засідання группи "Рамштайн" міністр оборони Німеччини подала у відставку "через надмірну увагу ЗМІ"

Заяву Крістіне Ламбрехт про звільнення вважають правильним кроком, хоча і запізнілим

Сьогодні Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала у відставку напередодні засідання группи "Рамштайн".

Про це вона повідомила у Twitter німецького військового відомства.

"Я попросила сьогодні федерального канцлера звільнити мене з посади міністра оборони", –написала Ламбрехт.

Своє рішення вона пояснила "надмірною увагою до неї з боку ЗМІ", що заважає роботі та шкодить солдатам.

У Німеччині заяву Крістіне Ламбрехт про звільнення, вважають правильним кроком, хоча і запізнілим, через недостатню продуктивність міністра на посаді.