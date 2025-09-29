Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

НАТО фіксує зростання вторгнень росії у повітряний простір – The Economist

29 вересня 2025, 09:21
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
За останній рік кількість таких інцидентів подвоїлася.

Протягом десятиліть росія періодично порушувала повітряний простір союзників по НАТО. Однак за останній рік кількість таких інцидентів подвоїлася, а їхній характер став значно небезпечнішим.

Про це повідомляє The Economist.

Зокрема, нещодавнє порушення повітряного простору Естонії стало найбільшим за понад 20 років, а масована атака дронів на Польщу — найсерйознішим інцидентом за 76-річну історію альянсу.

Видання нагадує, що НАТО застосовувало статтю 4, яка передбачає консультації між усіма 32 членами альянсу, лише сім разів у своїй історії. Водночас лише за останні два тижні її використали двічі — Польща та Естонія.

19 вересня винищувачі Італії, Фінляндії та Швеції піднялися для перехоплення трьох російських літаків, які підтвердили перехоплення жестом крила, однак не виходили на зв’язок і не змінили курс.

22 вересня аеропорти Копенгагена та Осло тимчасово закривали через невідомі дрони у повітряному просторі. Вночі 24 вересня безпілотники знову були зафіксовані над чотирма данськими аеропортами, зокрема військовою авіабазою.

26 вересня шведські чиновники заявили про появу дронів над архіпелагом Карлскруна, а вже 27 вересня схожі об’єкти знову помітили над данськими об’єктами, включно з авіабазою. У Данії переконані, що вторгнення не були випадковими.

Аналітики вважають, що москва намагається розколоти союз між Європою та США, а також посіяти недовіру серед європейських партнерів.

«російські вторгнення створюють враження, що Європа не здатна захистити свій повітряний простір, підривають довіру громадян до урядів і демонструють небажання Дональда Трампа підтримувати союзників у кризові моменти. Водночас вони підкреслюють внутрішні розбіжності всередині Європи щодо реакції на ці загрози», — зазначає The Economist.

У ніч на 29 вересня Данія знову піднімала в небо винищувачі через можливу активність безпілотників. Поліція отримала численні повідомлення від місцевих жителів про підозрілі об’єкти в повітрі.

Офіційних підтверджень від військових не надходило, однак моніторинг триває. Для забезпечення безпеки країни та морської інфраструктури на бойовому чергуванні постійно перебувають два винищувачі F-16, готові піднятися у разі загрози.

