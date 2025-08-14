НАТО не надаватиме гарантій безпеки Україні, але США готові долучитися – Макрон

Проте Франція готова діяти окремо, у межах коаліції охочих, щоб гарантувати стабільність у Європі після миру.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що НАТО не братиме участі у наданні гарантій безпеки Україні після завершення війни, оскільки це є жорсткою вимогою з боку рф. Водночас, за його словами, президент США Дональд Трамп запевнив, що США готові стати частиною безпекової архітектури в Європі після досягнення миру.

Його заяву наводить Європейська правда.

Про це Макрон повідомив під час спілкування з журналістами у французькому Брегансоні після відео-розмови лідерів європейських країн із президентом США Дональдом Трампом 13 серпня.

"Він сказав деякі речі, які є дуже важливими для мене. Те, що НАТО не повинно бути частиною цих гарантій безпеки – ми знаємо, що це є особливо сильною вимогою російської сторони. Але Сполучені Штати, і всі союзники, які готові, повинні бути частиною цього", – сказав Макрон.

Президент Франції також наголосив, що Трамп чітко висловив підтримку ідеї взаємозв'язку між потенційними територіальними компромісами та гарантіями безпеки для України:

"Як ви знаєте, це позиція, яку ми відстоювали і за яку боролися протягом останніх кількох місяців, і яка навіть призвела до створення так званої коаліції охочих. Президент Трамп чітко висловився саме в цих термінах", – додав Макрон.

Він назвав це "дуже важливим роз'ясненням", яке вдалося отримати в ході перемовин.

Раніше Макрон також зазначав, що питання територіальної цілісності України не можуть бути предметом обговорення без участі президента Володимира Зеленського.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що під час розмови з Трампом обговорювалося питання можливих територіальних домовленостей. За його словами, українська сторона готова до обговорення, але вихідною точкою має бути лінія фронту станом на момент досягнення угоди:

"Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється", – наголосив Мерц.

Президент Зеленський також повідомив, що під час перемовин у різних форматах порушувалося питання потенційної зустрічі Трампа з президентом рф Володимиром путіним на Алясці, яка запланована на 15 серпня. За словами Зеленського, Трамп пообіцяв, що після цієї зустрічі "у них буде контакт".

Вчора відбулась зустріч, де Зеленський, Трамп і європейські лідери обговорили майбутню зустріч США з путіним.