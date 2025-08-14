Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАТО не надаватиме гарантій безпеки Україні, але США готові долучитися – Макрон

14 серпня 2025, 08:53
НАТО не надаватиме гарантій безпеки Україні, але США готові долучитися – Макрон
Макрон. Париж
Проте Франція готова діяти окремо, у межах коаліції охочих, щоб гарантувати стабільність у Європі після миру.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що НАТО не братиме участі у наданні гарантій безпеки Україні після завершення війни, оскільки це є жорсткою вимогою з боку рф. Водночас, за його словами, президент США Дональд Трамп запевнив, що США готові стати частиною безпекової архітектури в Європі після досягнення миру.

Його заяву наводить Європейська правда.

Про це Макрон повідомив під час спілкування з журналістами у французькому Брегансоні після відео-розмови лідерів європейських країн із президентом США Дональдом Трампом 13 серпня. 

"Він сказав деякі речі, які є дуже важливими для мене. Те, що НАТО не повинно бути частиною цих гарантій безпеки – ми знаємо, що це є особливо сильною вимогою російської сторони. Але Сполучені Штати, і всі союзники, які готові, повинні бути частиною цього", – сказав Макрон.

Президент Франції також наголосив, що Трамп чітко висловив підтримку ідеї взаємозв'язку між потенційними територіальними компромісами та гарантіями безпеки для України:

"Як ви знаєте, це позиція, яку ми відстоювали і за яку боролися протягом останніх кількох місяців, і яка навіть призвела до створення так званої коаліції охочих. Президент Трамп чітко висловився саме в цих термінах", – додав Макрон.

Він назвав це "дуже важливим роз'ясненням", яке вдалося отримати в ході перемовин.

Раніше Макрон також зазначав, що питання територіальної цілісності України не можуть бути предметом обговорення без участі президента Володимира Зеленського.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що під час розмови з Трампом обговорювалося питання можливих територіальних домовленостей. За його словами, українська сторона готова до обговорення, але вихідною точкою має бути лінія фронту станом на момент досягнення угоди:

"Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється", – наголосив Мерц.

Президент Зеленський також повідомив, що під час перемовин у різних форматах порушувалося питання потенційної зустрічі Трампа з президентом рф Володимиром путіним на Алясці, яка запланована на 15 серпня. За словами Зеленського, Трамп пообіцяв, що після цієї зустрічі "у них буде контакт".

Вчора  відбулась зустріч, де Зеленський, Трамп і європейські лідери обговорили майбутню зустріч США з путіним.

 

 

 
війнаНАТОЕммануель Макронмир

Останні матеріали

Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Політика
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 23:48
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється