НАТО обговорює правила збиття винищувачів рф – Telegraph

Керівники оборонних відомств вказують, що цілями для збиття мають бути, зокрема, винищувачі, які оснащені ракети для ударів по наземних цілях.

У НАТО тривають дискусії про те, аби спростити правила, які б дозволили членам Альянсу збивати російські винищувачі, що порушують повітряний простір цих країн.

Про це пише Telegraph, покликаючись на власні джерела.

За даними видання, переговори зосереджені на тому, аби розробити єдину інструкцію щодо боротьби з ворожою авіацією.

Разом з цим, пише Telegraph "озброєння та траєкторія" літака, що порушує повітряний просітр, мають бути ключовими визначальними факторами для сприйняття загрози. Керівники оборонних відомств вказують, що цілями для збиття мають бути, зокрема, винищувачі, які оснащені ракети для ударів по наземних цілях.

Як пише Telegrah, міністри оборони країн-членів НАТО мають обговорити ці плани на зустрічі Альянсу в середу, 15 жовтня.