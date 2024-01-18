НАТО організує навчання за участю 90 тисяч солдатів зі сценарієм нападу рф – Bild

Навчання, які розпочнуться в лютому, матимуть назву "Непохитний захисник" (Steadfast Defender).

Північноатлантичний альянс у лютому організує масштабні військові маневри найбільші від кінця холодної війни, їхня мета – стримування росії.

Про це дізналась німецька агенція dpa в кулуарах зустрічі вищих військових представників Альянсу в Брюсселі, передає Bild.

Західний оборонний альянс хоче мобілізувати для цього близько 90 тисяч солдатів. Це означає, що маневри стануть найбільшими з часів закінчення холодної війни.

Навчання, які розпочнуться в лютому, матимуть назву "Непохитний захисник" (Steadfast Defender). Зокрема, будуть відпрацьовуватися питання оповіщення і розгортання національних і багатонаціональних сухопутних сил.

При цьому в середині лютого в Брюсселі також відбудеться засідання міністрів оборони країн НАТО.

За інформацією dpa, сценарій навчань передбачає напад росії на територію країн-членів Альянсу, що призводить до оголошення так званої "справи Альянсу" відповідно до статті 5 Договору про НАТО.

Стаття 5 регулює зобов'язання надавати допомогу в Альянсі і стверджує, що збройний напад на одного або кількох союзників розглядається як напад на всіх.

Останній великий маневр такого роду відбувся в 1988 році.

Найбільші на сьогодні навчання НАТО з часів закінчення холодної війни були організовані у 2018 році з акцентом на Норвегію. У Trident Juncture 2018 було задіяно близько 51 тисячі солдатів.

Останні маневри НАТО, які були масштабнішими за заплановані навчання, відбулися ще до розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Тоді, серед іншого, була серія маневрів "Повернення сил до Німеччини". У 1988 році, наприклад, було задіяно близько 125 тисяч солдатів.