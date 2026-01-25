НАТО почало найбільші цього року навчання на тлі напруги через Гренландію

Маневри стартують на тлі внутрішньої напруги в Альянсі після суперечки навколо Гренландії.

НАТО розпочало найбільші цього року військові навчання Steadfast Dart, спрямовані на відпрацювання швидкого перекидання військ і техніки у разі можливого нападу росії на країни Балтії або Польщу. Маневри стартують на тлі внутрішньої напруги в Альянсі після суперечки навколо Гренландії.

Як повідомляє Bild, ключову роль у навчаннях відіграє Німеччина, яка фактично перетворюється на головний оборонний хаб НАТО. До країни перекидають понад 10 тисяч військовослужбовців із 11 держав-членів Альянсу.

У маневрах задіяні 17 кораблів, 20 військових літаків і близько 1500 одиниць важкої техніки, зокрема танки, ракетні системи та військові вантажівки.

У межах Steadfast Dart НАТО розгортає Allied Reaction Force – мобільне з’єднання швидкого реагування, покликане оперативно діяти у кризових ситуаціях. Навчаннями командує генерал бундесверу Інго Герхарц, відповідальний за сили НАТО в Центральній Європі.

"Наше командування проводить ці навчання та відповідає за оборону території Альянсу від Атлантичного узбережжя до країн Балтії. Steadfast Dart демонструє, наскільки важливою є Німеччина як центр оборони НАТО", – заявив Герхарц в інтерв’ю виданню.