НАТО відкриє логістичний штаб у Швеції для перекидання військ

Він відповідатиме за координацію передислокації сил Альянсу в Північній Європі.

Швеція та НАТО домовилися про створення логістичного штабу у місті Енчепінг, який забезпечуватиме оперативне пересування військ та ресурсів Північноатлантичного альянсу в регіоні Північної Європи.

Про це повідомляє SVT.

Проєкт стане результатом переговорів між шведським урядом і представниками НАТО. За словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, штаб буде здатен підтримувати потенційне розгортання до 20 тисяч військових у регіоні.

"Швеція має важливе географічне положення в НАТО, і наша здатність транспортувати ресурси та персонал буде дуже важливою", - заявив міністр.

Нова структура належатиме до типу Joint Logistics Support Group (JLSG): форматів, які НАТО створює в кожному регіональному оперативному районі.

Очікується, що логістичний штаб в Енчепінгу відповідатиме за переміщення сил у регіоні, що охоплює Північну Америку, Велику Британію та північ Європи.

Для забезпечення роботи бази залучать близько 70 співробітників.