НАТО завершує найбільше реформування стратегії протидії росії

Північноатлантичний альянс завершує найбільше реформування спільної стратегії протистояння російській загрозі і постійним погрозам кремля з часів Холодної війни

Про це пише іспанське видання El Pais.

Стратегія наразі містить близько 4000 сторінок, де викладені реформи низки військових процедур.

Вона більше не передбачає великих військових угруповань, тепер будуть переважати розгортання менших батальйонів.

Також документ аналізує та оновлює різні загрози кремля: військові, кібернетичні, гібридні атаки.

Військові лідери та стратеги країн-членів НАТО переглядають стратегію, яка об'єднує національні і регіональні плани.

Новий план буде хочуть затвердити на саміті у Вільнюсі вже в липні.

"Регіональні плани вимагатимуть удосконалення моделі збройних сил НАТО для створення більш боєздатних військ в усьому Альянсі", – заявив адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО.

Також НАТО розробляє оновлені плани, які визначають, як Альянс може діяти проти нападів на свою територію і як буде протидіяти двом основним загрозам: рф та іншим терористичним угрупованням. Стратегія містить вказівки щодо оборони ключових місць.

"Вперше з часів холодної війни ми матимемо об'єктивні цілі, засновані на загрозах", – додав адмірал Бауер.

Альянс і раніше мав плани щодо того, як протистояти загрозам з боку рф, фактично, він був створений як організація на противагу СРСР.

Проте нова реальність, яку позначила війна росії в Україні, і зміна відносин НАТО з рф, змусили Альянс переглянути, оновити і зміцнити цю стратегію.

Стратегія має різні рівні: національний, так званий "стратегічний капелюх", який охоплює три великі регіони (Північна Атлантика, Центральна і Південна Європа, від Іспанії до Туреччини) і детальний аналіз загроз і реакцій за сферами: суша, море, повітря, космос і кіберпростір.

Загрози і сценарії такоє різноманітні: від можливості розгортання рф тисяч солдатів на кордонах східного флангу Альянсу до вразливості інфраструктури країн НАТО, яку вона поставила під удар, атакувавши газопроводи "Північний потік".

Крім того, для реформування стратегії Альянсу знадобиться більше інвестицій.