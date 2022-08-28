Навчальний рік - які медичні довідки потрібно отримати вчителям та школярам

У школярів у всіх класах є спеціальна схема періодичності проходження медичного огляду, вчителі та всі працівники школи також повинні проходити обов'язкові періодичні медогляди

Вже за кілька днів в українських школах, незважаючи на війну, розпочнуть новий навчальний рік, а до того лікарі та учні повинні пройти огляд у лікарів та отримати відповідні довідки.

Про це пише видання Апостроф.

У школярів у всіх класах є спеціальна схема періодичності проходження медичного огляду.

Найменші учні перед зарахуванням до школи обов'язково проходять комплексний медичний огляд, відвідав усіх вузьких спеціалістів. Батькам потрібно мати такі довідки: форма № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду»

форма № 063/о "Карта профілактичних щеплень".

Крім того, батьки мають звіритися з Національним календарем профілактичних щеплень.

Першокласникам потрібно проходити огляд у дитячого хірурга, ортопеда-травматолога, дитячого стоматолога, а також – дитячого офтальмолога.

До одинадцяти років школярам, які переходять до наступного класу, потрібно провести медогляд у сімейного лікаря. Це потрібно зробити один раз на рік в будь-який період.

В одинадцять років діти повторно проходять огляд у дитячого хірурга, ортопеда-травматолога, дитячого стоматолога та дитячого офтальмолога. У 14 років діти також мають відвідувати дитячого гінеколога, дитячого ендокринолога та, за деяких показників, психолога.

Щорічно також потрібно перевіряти гостроту зору, слух, поставу та плантографію.

У деяких випадках у батьків також можуть попросити довідку про вакцинацію.

Медики закликали батьків стежити за здоров'ям дитини, незалежно від того, яку навчальну форму вона вибере.

Вчителі та всі працівники школи також повинні проходити обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні медогляди. Це передбачає:

загальне обстеження лікарями-фахівцями (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог та інші (при необхідності)

лабораторне обстеження

функціональне обстеження

Для проведення медогляду вчителі мають подати медкнигу та фото 3х4 см. Працівників, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов'язковий медичний огляд у повному обсязі, в Україні усуваються від роботи та можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Як раніше повідомляв iPress, в Україні внесли зміни у шкільну програму у зв’язку зі збройною агресією росії. Тепер діти не будуть вивчати творчість більшості російських письменників, однак отримають більше знань про життя в умовах війни.