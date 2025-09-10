Навроцький прокоментував порушення повітряного простору Польщі дронами
10 вересня 2025, 11:11
Фото: Getty Images
У своїй заяві Навроцький не повідомив, що мова йде саме про російські дрони
Безпека Польщі є найвищим пріоритетом та вимагає тісної співпраці як в середині країни, так і з міжнародними партнерами.
Про це у соцмережі Х заявив президент Польщі Кароль Навроцький.
"З моменту порушення польського повітряного простору я постійно контактую з віце-прем'єр-міністром, міністром національної оборони та найвищим командуванням Збройних сил Польщі. Я брав участь у брифінгу в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі", - зазначив Навроцький.
Він також повідомив, що незабаром проведе брифінг у Бюро національної безпеки, у якому також візьме участь і прем'єр-міністр країни Дональд Туск.
"Безпека нашої батьківщини є нашим найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці, зокрема, з міжнародними партнерами", - додав президент Польщі.
Варто зазначити, що у своїй заяві Навроцький не повідомив, що мова йде саме про російські дрони.
Нагадаємо, що оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни та закликало людей до завершення військової операції залишатися вдома.