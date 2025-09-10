Навроцький прокоментував порушення повітряного простору Польщі дронами

У своїй заяві Навроцький не повідомив, що мова йде саме про російські дрони

Безпека Польщі є найвищим пріоритетом та вимагає тісної співпраці як в середині країни, так і з міжнародними партнерами.

Про це у соцмережі Х заявив президент Польщі Кароль Навроцький.

"З моменту порушення польського повітряного простору я постійно контактую з віце-прем'єр-міністром, міністром національної оборони та найвищим командуванням Збройних сил Польщі. Я брав участь у брифінгу в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі", - зазначив Навроцький.

Він також повідомив, що незабаром проведе брифінг у Бюро національної безпеки, у якому також візьме участь і прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

"Безпека нашої батьківщини є нашим найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці, зокрема, з міжнародними партнерами", - додав президент Польщі.

Варто зазначити, що у своїй заяві Навроцький не повідомив, що мова йде саме про російські дрони.