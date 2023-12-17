НАЗК видалило Raiffeisen зі списку спонсорів війни, щоб ЄС швидше прийняв 12 пакет санкції

Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій.

Про це показує статус компанії на сайті НАЗК.

Вилучення банку Нацагентством зі списку зумовлено погрозою від Австрії зірвати новий пакет санкцій ЄС, якщо Raiffeisen залишатиметься у списку, про це пише Reuters.

Вилучення триватиме протягом двосторонніх консультацій із залученням Єврокомісії.

Австрійський банк пообіцяв вийти з ринку росії одразу після вторгнення, але до кінця 2023 року не збирається цього робити.

Він і дали затримує терміни.

Раніше стало відомо, що Австрія повернула санкції ЄС проти рф після того, як Україна виключила Raiffeisen з чорного списку.

В серпні ми також писали, що Raiffeisen за 6 місяців у росії заробив ще 685 млн євро.