НАЗК: у всіх перевірених деклараціях кандидатів у президенти знайшли помилки

Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост президента

Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє декларації кандидатів у президенти.

В 2019 році агентство вперше залучено до виборів президента України в частині перевірки декларацій кандидатів.

За погодженням із ЦВК, враховуючи стислі терміни, НАЗК перевіряє відомості упродовж трьох календарних днів, йдеться у повідомленні НАЗК від 29 січня.

Станом на 29 січня перевірено декларації кандидатів: Валентина Наливайченка, Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгенія Мураєва, Анатолія Гриценка, Геннадія Балашова, Ольги Богомолець, Романа Насірова, Олександра Шевченка, Юрія Бойка, Олега Ляшка, Іллі Киви, Олександра Вілкула, Юлії Тимошенко, Дмитра Добродомова, Руслана Кошулинського, Аркадія Корнацького, Олександра Мороза, Олександра Данилюка, Ігоря Смешка.

Триває перевірка декларацій Сергія Тарути і Володимира Зеленського, які надійшли до Національного агентства 28 січня, у вівторок розпочато перевірку декларації Інни Богословської.

У НАЗК зазначають, що низка кандидатів після перевірки агентства внесли уточнення та виправили помилки у своїх деклараціях.

Це робили зокрема Валентин Наливайченко, Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Геннадій Балашов, Олександр Шевченко, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Ілля Кива, Дмитро Добродомов, Руслан Кошулинський, Олександр Данилюк

Зазначається, що перевірка відомостей, зазначених у деклараціях кандидатів на пост президента України, була проведена за наявною в НАЗК інформацією та 10 базами даних.

В Департаменті перевірки декларацій та моніторингу способу життя НАЗК повідомили, що помилки та неточності були виявлені в усіх перевірених деклараціях, і вказали на найпоширеніші з них:

"В деклараціях є декілька типів неточностей - суб’єкти не вказують кадастрові номери об’єктів нерухомості, зазначають транспортні засоби, які відсутні в реєстрах, або не зазначають їх ідентифікаційні номери. Поширеною є помилка, коли суб’єкти не зазначають корпоративні права у підприємствах, які перебувають у стані припинення, але ще не припинені, або ж не вказують юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких вони є", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що згідно законодавства, помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост президента.