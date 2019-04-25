НБУ: Brexit, припинення транзиту газу та торговельні обмеження РФ - ключові ризики для економіки Ключовою умовою стабільності економіки України залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом

На макроекономічну стабільність України у 2019 році впливатиме уповільнення зростання світової економіки, невизначеність на європейських ринках у зв’язку з Brexit, нові торговельні обмеження, накладені урядом Росії та невизначеність транзиту газу після 2020 року.

Фото: facebook.com | Богдан Данилишин

У Національному банку очікують, що ключовою умовою стабільності економіки України залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, йдеться у повідомленні Національного банку України за підсумками засідання комітету з монетарної політики. Однак на Україну також впливатиме низка зовнішніх ризиків, зокрема:

Уповільнення світової економіки - ймовірний початок нової економічної кризи;

Зниження світових цін на сировину, яка займає значну частину українського експорту;

Посилення невизначеності на ринках через вихід Британії з ЄС;

Невизначеність щодо обсягів транзиту російського газу до ЄС після 2020 року, коли закінчується чинний контракт про транзит між Україною та Росією. Росія може відмовитись від послуг українського транзиту, які щорічно приносять державі 3 мільярди доларів, завдяки будівництву обхідних газопроводів;

Ескалація торговельного конфлікту з Росією, зокрема запровадження заборони на ввезення до України нафти та нафтопродуктів, а також заборона частини українського експорту. У разі, якщо жоден з цих ризиків не спрацює, Нацбанк очікує зниження темпів інфляції, зростання ВВП України на 2,5% у 2019 році та 2,9% у 2020 році, а також міжнародні резерви на рівні 21-22 мільярди доларів. Нагадаємо, Світовий банк вважає, що Україні потрібна буде нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом після завершення нинішньої stand-by в березні 2020 року.

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