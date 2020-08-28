НБУ: Кредитний онлайн-договір рівноцінний паперовому

"Якщо ви оформили кредитний договір онлайн, використавши одноразовий пароль, то такий договір є рівноцінний звичайному паперовому"

""У деяких клієнтів фінкомпаній викликає подив той факт, що в разі виникнення прострочки за кредитом, укладеним онлайн, інформація про них потрапляє до колекторів."

У Нацбанку заявили, що оформлений онлайн-договір рівноцінний звичайному паперовому договору - за законом однотипний пароль має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис чи кваліфікований електронний підпис.

Про це йдеться у роз'ясненні регулятора, зазначає "Економічна правда".

"Якщо ви оформили кредитний договір онлайн, використавши одноразовий пароль, то такий договір є рівноцінний звичайному паперовому.

За законом однотипний пароль має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис чи кваліфікований електронний підпис (Закон України "Про електронні довірчі послуги"). Тому не варто нехтувати своїми зобов’язаннями за кредитом, якщо його укладено в онлайн-форматі", - йдеться у повідомленні.

"У деяких клієнтів фінкомпаній викликає подив той факт, що в разі виникнення прострочки за кредитом, укладеним онлайн, інформація про них потрапляє до колекторів. Так відбувається через те, що під час укладання договору на вебсайті ви поставили "галочку" навпроти рядка "підтверджую згоду на обробку своїх персональних даних, у тому числі їх передання до бюро кредитних історій".

Така згода і є підставою для фінансової установи передавати інформацію про клієнта до колекторської компанії, якщо він не виконує свої зобов’язання. У результаті колектор може телефонувати за вказаними в анкеті номерами телефону та надсилати листи клієнту. До того ж інформація про вас буде також доступна бюро кредитних історій. У майбутньому це ускладнить отримання вами нового кредиту", - додали в НБУ.

У Нацбанку також радять уважно читати умову договору усім, хто планує брати кредит, особливо, якщо підписуєте його онлайн.

"Адже підписуючи договір, у тому числі за допомогою одноразового пароля, ви берете на себе зобов’язання виконувати його умови. Тому уважно прочитайте документи, роздрукуйте та збережіть примірник договору. У документі повинні бути прописані всі умови кредиту - відсоткова ставка, можливі комісії та додаткові платежі, штрафні санкції в разі прострочення виплат. Не варто нехтувати інформацією про обробку персональних даних.

Також зверніть увагу, якщо ви берете кредит, більший за мінімальну зарплату (зараз 4 723. грн), строком більше ніж на один місяць, то фінкомпанія повинна надати вам не тільки договір, але й паспорт споживчого кредиту. У такому паспорті зазначається реальна річна процентна ставка та додаткові комісії", - йдеться у роз'ясненні.

Якщо ж фінансова компанія не виконує умови договору - варто звертатись зі скаргою на ім'я керівництва небанківської фінансової установи. Якщо відповіді немає - тоді звертатись до Національного банку.

Нагадаємо, що Національний банк планує створити реєстр колекторських компаній і оновити підходи до регулювання роботи цього бізнесу в Україні.