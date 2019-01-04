"Не бачу сенсу починати ці собачі бої", - радник Зеленського про передвиборні дебати

Радник кандидата в президенти Володимира Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що не розуміє, про що його кандидат може дискутувати з чинним президентом Петром Порошенком.

"Запитання таке - про що дебатувати? Про те, що людина 5 років була на вищій посаді в країні, і вона все могла довести і пояснити своїми справами? Якщо у вас є якийсь план на 5 років - чому ви це не зробили тоді? Я не бачу просто сенсу починати ці, вибачте за грубе слово, собачі бої, коли люди влаштовують ток-шоу, а не дискусію або обмін поглядами за програмами", - сказав Рябошапка, повідомляє "Громадське".

Радник кандидата зазначив, що найближчим часом Зеленський збирається детально представити своїм виборцям програму і членів команди.

"Обговорювати цих осіб і план дій з Порошенком? Я не бачу в цьому сенсу. Яке запитання до Зеленського може бути від Порошенка, який вважає його маріонеткою Коломойського? Може, він з Коломойським влаштує дебати? Або Коломойський з Медведчуком?", - резюмував Рябошапка.

Нагадаємо, що Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати".