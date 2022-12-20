Не буде ніяких капітуляцій, кремль терором і шантажем не виторгує нічого, - Резніков

мета України залишається незмінною – повернути усю нашу землю, включно з Кримом і українським Донбасом – вийти на міжнародно визнані кордони України 1991 року

Українців не вдасться ні залякати, ні занурити у темряву і холод. І точно не буде ніяких капітуляцій, крім капітуляції кремля. Тому сьогодні російська влада намагається за допомогою терору і шантажу, можливо, виторгувати собі якісь теми для переговорів. У них нічого не вийде, і ми про це публічно відправляємо сигнали у всі столиці світу. Навіть у ті, які ще хочуть «адвокатувати» Кремлю та вести бізнес «as usual», - сказав Міністр оборони України Олексій Резніков під час відзначення представників різних професій та вручення відомчих відзнак за особистий внесок у Перемогу.

Я хочу, щоб ми усвідомлювали пройдений шлях. Збройні Сили опанували і успішно застосовують в бою десятки типів західної зброї. Міжнародні партнери повірили у нас і хочуть бути співавторами нашої Перемоги. Вони знають, що попереду дуже важкий шлях, але вони готові його з нами пройти. росія стратегічно програла цю війну.

Вітаючи учасників заходу, Міністр оборони підкреслив велику честь – вручення нагород саме представникам незламного, мужнього українського народу, який цього року вразив увесь світ.

Сили оборони є частиною народу, який складається з хоробрих вчителів, що рятували дітей. Блискучих медиків, які перемагали смерть. Фантастичних енергетиків, які щоразу реанімують електрику і повертають людям світло, тепло, воду. Наших комунальників, які забезпечують життєдіяльність і створюють добробут у найскладніших умовах. Наших рятувальників, залізничників, журналістів, науковців, працівників легкої промисловості. Українських підприємців. Які попри все працюють, дають можливість людям годувати свої сім’ї. Людей різних професій, різного віку. Але об’єднаних спільною метою – перемогти.

Міністр нагадав, що мета України залишається незмінною – повернути усю нашу землю, включно з Кримом і українським Донбасом – вийти на міжнародно визнані кордони України 1991 року.