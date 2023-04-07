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Не слід виключати покупку снарядів для України поза економічною зоною ЄС – міністр оборони Естонії

07 квітня 2023, 09:53
Не слід виключати покупку снарядів для України поза економічною зоною ЄС – міністр оборони Естонії
Фото з вільного доступу
Європейській комісії мали б обговорити з усіма виробниками можливості країн блоку та їх підприємств.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив, що не можна виключати купівлю артилерійських снарядів для України поза європейською економічною зоною, попри те, що однією з цілей запропонованої його країною ініціативи було пожвавити оборонну промисловість ЄС.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно, повідомляє Postimees.

"Але ми також завжди дотримувалися тієї думки, що оскільки швидкість найважливіша, то якщо їх не можна буде відразу ж знайти в Європі, не можна також виключити покупку поза Європою", - сказав Певкур.
 
Тож Європейській комісії слід обговорити з усіма виробниками можливості країн блоку та їхніх підприємств.
 
"Первинною метою було підтримати та посилити можливості європейських виробників. Але, в принципі, якщо європейські виробники скажуть, що за рік не встигнуть виготовити снаряди, то оскільки Україні потрібен мільйон снарядів, нам не слід виключати також закупівлю за межами Європи", - сказав він. 

Певкур зазначив, що зараз гостро стоїть питання швидкості.

"Частина снарядів у будь-якому разі надійде з Європи, від європейських виробників", - сказав він. 

 

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