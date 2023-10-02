"Невже ми ставимося до України як до політичного футболу?" – Річард Бренсон

Власник компанії Virgin Річард Бренсон занепокоєний тим, що підтримка України може зменшитись і він закликає підтримати боротьбу проти росії та путіна.

Про це він написав на своєму сайті.

"Після нещодавньої поїздки президента України є побоювання, що підтримка України США втратить імпульс і масштаб" - написав Бренсон.

За його словами, деякі члени Конгресу не приховують зневагу до боротьби України.

Так, представниця більшості Тейлор Грін злісно назвала голосування за додаткову допомогу чистим чеком для проксі-війни.

"Не дивно, що допомога Україні тепер стала жертвою битви в Конгресі, яка відбулася цими вихідними щодо законопроекту про витрати уряду США. Щоб запобігти загрозливому "шатдауну" уряду США. представники і сенатори обох партій в останню хвилину проголосували за тимчасовий законопроект, який не передбачає жодного нового фінансування Україні. Це ганебний результат, який може мати далекоглядні наслідки" - сказав власник Virgin.

Він додав, що все це є руйнівним не лише для України та її хоробрих людей, а й для тих, хто бачить картину шерше.

"Мені не часто кажуть: українські війська захищають не тільки власний суверенітет і національну ідентичність. Їхня боротьба - наша. Вони воюють і гинуть, щоб нам не довелося цього робити. На карту поставлені цінності і принципи, які дорогі багатьом із нас: свобода, верховенство права, універсальні права людини" - додав Річард Бренсон.

Він вважає, що сьогоднішня росія - це не те місце, де будь-хто з нас хотів би жити. Корумпована, параноїдальна автократія, яка одержимо переслідує безглузді імперські амбіції.

"Зменшення важливої військової підтримки з одночасним поступовим просуванням продиктованого миру на умовах росії - це не просто не непростима зрада Україні. Це ще й легітимізує політичну грань путіна, підтверджує його фіктивні територіальні претензії, а також сприятиме подальшій агресії проти сусідів росії. Це не нагнітання страху. Таке траплялося раніше. Просто запитайте в країн Балтії" - підтвердив Бренсон.

Він закликав союзників України подвоїти свої зобов’язання, зокрема щодо військової допомоги.

"Не забуваймо також про гарантії безпеки України, надані США і Сполученим Королівством в 1994 році, що спонукало Україну відмовитися від ядерної зброї. Тривала стабільність і процвітання вільного світу не повинні стати жертвою короткострокового мислення, особливо в момент, коли українські війська, як повідомляється, досягають багатообіцяючих успіхів на полі бою" - підсумував Річард Бренсон.

Бренсон вважає, що це не означає, що найстійкіші прихильники України не хочуть миру, але варто пам’ятати, що інколи за мир справді варто боротися, щоб майбутні покоління, в Україні та за її межами, могли успадкувати світ, де ідентичність, суверенітет і свобода не можуть бути знищені тиранією та примхами силової політики.