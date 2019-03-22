NewsOne прокоментував зйомку із журналістами та охороною Медведчука під Києвом

Телеканал NewsOne прокоментував виїзд своєї знімальної групи на затримання журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" охоронцями політика, кума президента Росії Віктора Медведчука.

Журналісти отримали інформацію про групу осіб, які запускають дрон біля маєтку Медведчука, від охоронної фірми - "позаяк контактували з ними раніше в контексті інформації про підготовку замаху на Віктора Медведчука, яка була у нашому ефірі", повідомляє Hromadske.

"Була ймовірність, що це може бути інформація, пов’язана із замахом", - зазначив генпродюсер телеканалу Василь Голованов.

Охорона розцінила зйомку дроном як технологію, що могли використати для детонації вибухівки біля місця проживання Медведчука, розповів він.

"Інформації про те, що це були журналісти, у нас не було", - вказав Голованов.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" заявили, що їх 4 години утримували в лісі під Києвом охоронці кума президента Росії Віктора Медведчука. Також, за словами журналістів, їхнє затримання приїхали знімати телеканали "112 Україна" та NewsOne.