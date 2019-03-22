NewsOne прокоментував зйомку із журналістами та охороною Медведчука під Києвом
Журналісти отримали інформацію про групу осіб, які запускають дрон біля маєтку Медведчука, від охоронної фірми - "позаяк контактували з ними раніше в контексті інформації про підготовку замаху на Віктора Медведчука, яка була у нашому ефірі", повідомляє Hromadske.
"Була ймовірність, що це може бути інформація, пов’язана із замахом", - зазначив генпродюсер телеканалу Василь Голованов.
Охорона розцінила зйомку дроном як технологію, що могли використати для детонації вибухівки біля місця проживання Медведчука, розповів він.
"Інформації про те, що це були журналісти, у нас не було", - вказав Голованов.
Нагадаємо, журналісти-розслідувачі програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" заявили, що їх 4 години утримували в лісі під Києвом охоронці кума президента Росії Віктора Медведчука. Також, за словами журналістів, їхнє затримання приїхали знімати телеканали "112 Україна" та NewsOne.
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