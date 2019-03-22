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NewsOne прокоментував зйомку із журналістами та охороною Медведчука під Києвом

Журналісти отримали інформацію про групу осіб, які запускають дрон біля маєтку Медведчука
Телеканал NewsOne прокоментував виїзд своєї знімальної групи на затримання журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" охоронцями політика, кума президента Росії Віктора Медведчука.
NewsOne прокоментував зйомку із журналістами та охороною Медведчука під Києвом Фото: bihus.info

Журналісти отримали інформацію про групу осіб, які запускають дрон біля маєтку Медведчука, від охоронної фірми - "позаяк контактували з ними раніше в контексті інформації про підготовку замаху на Віктора Медведчука, яка була у нашому ефірі", повідомляє Hromadske.

"Була ймовірність, що це може бути інформація, пов’язана із замахом", - зазначив генпродюсер телеканалу Василь Голованов.

Охорона розцінила зйомку дроном як технологію, що могли використати для детонації вибухівки біля місця проживання Медведчука, розповів він.

"Інформації про те, що це були журналісти, у нас не було", - вказав Голованов.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" заявили, що їх 4 години утримували в лісі під Києвом охоронці кума президента Росії Віктора Медведчука. Також, за словами журналістів, їхнє затримання приїхали знімати телеканали "112 Україна" та NewsOne.

 

 

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22 03 2019 10:09
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