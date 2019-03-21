Журналісти "Наших грошей" заявили, що їх 4 години утримували в лісі охоронці Медведчука

Журналісти-розслідувачі програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" заявили, що їх 4 години утримували в лісі під Києвом охоронці кума президента Росії Віктора Медведчука. Також, за словами журналістів, їхнє затримання приїхали знімати телеканали "112 Україна" та NewsOne.

Відповідну заяву на сайті Bihus.info оприлюднив журналіст програми Денис Опанасенко.

Він вказав, що разом зі ще однією журналісткою та оператором приїхали до Міністерського озера, аби зняти епізоди для сюжету квадрокоптером.

"З повітря знімали територію державних дач, яка не є приватною власністю і розташована по сусідству з маєтком Медведчука (зйомка якого не проводилася)", - вказав журналіст.

Далі, за його словами, до журналістів під'їхали четверо чоловіків і представилися працівниками охоронної фірми "Шторм", яка впродовж кількох років охороняє маєток Віктора Медведчука та Оксани Марченко в Пущі-Водиці. Вони вказали, що журналісти порушили "приватний простір" Медведчука та Марченко. А також додали, що на Медведчука готують замах, тому журналісти "можуть потенційно загрожувати його безпеці".

Опанасенко вказав, що охоронці утримували їх до приїзду поліції. Правоохоронці заявили про відсутність підстав для затримання журналістів, утім охоронці викликали підмогу.

"Журналісти змогли покинути територію лише після приїзду одразу трьох екіпажів поліції та слідчо-оперативної групи", - зазначив Опанасенко.

Також він вказав, що впродовж години після затримання на автівці цієї ж охоронної фірми "Шторм" прибули знімальні групи двох українських каналів - "112 Україна" та NewsOne.

"Обидва канали минулого року змінили власника і зараз записані на соратника Медведчука Тараса Козака, фактичним власником вважають самого Медведчука. Обидві знімальні групи повідомили журналістам "Наших грошей", що приїхали для зйомок сюжетів про нібито затримання злочинців, що загрожували безпеці Віктора Медведчука", - додав журналіст.

Прес-секретарка столичної поліції Яна Неруш і прес-секретар поліції Київщини Микола Жукович зазначили Громадському, що нічого не чули про затримання журналістів і не володіють жодною інформацією.

Громадське звернулося за коментарями до телеканалів "112 Україна", NewsOne та очікує на відповідь.

У лютому журналіст програми розслідувань "Схеми" Михайло Ткач подав заяву до Національної поліції через стеження за ним і знімальною групою програми охорони олігарха Ріната Ахметова.

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" Радіо Свобода зробили розслідування про те, що новий власник телеканалу "112 Україна" Едуард Катц є підставною особою, яка діє в інтересах Віктора Медведчука.