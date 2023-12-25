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росія скоїла 548 злочинів проти журналістів і медіа в Україні за час війни

25 грудня 2023, 20:38
росія скоїла 548 злочинів проти журналістів і медіа в Україні за час війни
Фото з вільного доступу
За неповних два роки війни рф скоїла 548 злочинів проти журналістів та медіа в Україні.

Такі дані моніторингу російських злочинів проти журналістів та медіа, про які інформує Інститут масової інформації.

За листопад-грудень Інистут зафіксував п’ять порушень свободи слова, які вчинила росія: погрози, поранення журналістів, кібератаки та зникнення українського мовлення внаслідок російських обстрілів.

Всього з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України окупанти вбили 70 журналістів, з них 10 - під час виконання професійної журналістської діяльності.

Згідно даним Інституту, зафіксовано також 14 зникнень журналістів, 24 викрадення та 25 поранень. Крім того, мали місце 16 обстрілів телевеж, 42 обстріли журналістів, 13 захоплень та нападів на редакції медіа. Зафіксовано також 27 випадків вимкнення українського мовлення та трансляції російської пропаганди, 68 - переслідування журналістів, погроз та залякування, 62 кіберзлочини проти медіа.

Крім того, 233 медіа припинили роботу через війну рф проти України, зафіксовано також 9 випадків блокування інтернет-доступу до медіа та 5 випадків юридичного тиску.

В листопаді на фронті загинув колишній телеоператор "Суспільне Миколаїв" Олександр Попов. Він захищав Україну в складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Попов загинув поблизу Куп’янська. За даними ІМІ, він став 70-м медійником, який загинув через російську агресії в Україн.
Росіявійназлочинижурналісти

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