Нідерланди додатково виділять 90 млн євро для України

15 жовтня 2025, 12:08
Нідерланди додатково виділять 90 млн євро для України
Кошти спрямують на виробництво розвідувальних і ударних дронів.
Нідерланди готують ще один пакет військової підтримки для України на суму 90 мільйонів євро. 
 
Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.
 
Він підкреслив, що підтримка України зараз важливіша, ніж будь-коли, адже щодня фіксуються потужні повітряні атаки на українську енергетичну інфраструктуру. За словами міністра, українці попередили, що прийдешня зима буде найважчою за весь час війни.
 
"Ми маємо забезпечити безперервний потік допомоги Україні. І Нідерланди роблять більше, ніж будь-коли. Кілька днів тому я оголосив про 200 мільйонів підтримки. Сьогодні я повідомлю про ще один пакет на 90 мільйонів євро для дронів - як розвідувальних, так і ударних", - заявив Брекельманс.
 
Він пояснив, що Україна все ще має великий промисловий потенціал для виробництва безпілотників, тому Нідерланди інвестують у це додаткові кошти.
 
Крім того, Брекельманс вважає важливим змінити "основну динаміку, бо російський диктатор путін тепер відчуває, що він виграє з кожним днем, продовжуючи російську агресію в Україні, і "ми повинні гарантувати, що ціна для путіна зростає".
 
Міністр пояснив, що це означає стабільний потік військової допомоги, а також довгострокові зобов’язання перед Україною - як у двосторонньому форматі, так і за допомогою інших механізмів, зокрема заморожених російських активів.
 
"Ми маємо підтримувати Україну можливостями для глибоких ударів, щоб витрати для Росії зростали. А також потрібно посилювати санкції та економічний тиск, щоб путін зрозумів, що не може продовжувати війну. Зрештою, ми разом з Україною переможемо", - підкреслив глава Міноборони Нідерландів.
 
Він також заявив, що Нідерланди підтримають можливе рішення США про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.
 
"Це рішення Сполучених Штатів, але якщо вони погодяться надати ракети Tomahawk, ми обов’язково підтримаємо це", - додав Брекельманс.

 

Нідерландивійна в Україніросія окупанти

