Нідерланди додатково виділять 90 млн євро для України

Кошти спрямують на виробництво розвідувальних і ударних дронів.

Нідерланди готують ще один пакет військової підтримки для України на суму 90 мільйонів євро.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

Він підкреслив, що підтримка України зараз важливіша, ніж будь-коли, адже щодня фіксуються потужні повітряні атаки на українську енергетичну інфраструктуру. За словами міністра, українці попередили, що прийдешня зима буде найважчою за весь час війни.

"Ми маємо забезпечити безперервний потік допомоги Україні. І Нідерланди роблять більше, ніж будь-коли. Кілька днів тому я оголосив про 200 мільйонів підтримки. Сьогодні я повідомлю про ще один пакет на 90 мільйонів євро для дронів - як розвідувальних, так і ударних", - заявив Брекельманс.