ПОЛІТИКА

Німеччина не визнає Палестинську державу на Генасамблеї ООН

26 серпня 2025, 19:57
Німеччина не визнає Палестинську державу на Генасамблеї ООН
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Мерц виступив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 26 серпня заявив, що Німеччина разом із союзниками не визнає Палестину на сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні.

Про це повідомляє Reuters.

Мерц виступив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Він пояснив, що федеральний уряд Німеччини не вважає, що Палестина виконала необхідні умови для визнання її незалежності.

Нагадаємо, понад 140 країн-членів ООН уже визнали Палестину, зокрема Україна та кілька європейських держав, таких як Польща, Швеція та Болгарія. Жодна країна G7, включно з Німеччиною, незалежність Палестини не визнає.

Раніше у 2024 році Франція, Канада та Австралія оголосили про намір визнати Палестину на Генасамблеї. У травні Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації, проте повноправне членство блокується Радбезом ООН, зокрема через позицію США.

Заява Мерца відбувається на тлі загострення гуманітарної ситуації в Газі, коли 27 західних країн закликали Ізраїль припинити військові дії, а Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив про загрозу гуманітарним каналам допомоги.

Німеччина Палестина Генасамблея ООН Фрідріх Мерц Марк Карні

