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Німеччина створила спецвідділ для протидії дезінформаційним кампаніям, зокрема з боку рф – Bloomberg

18 червня 2024, 17:51
Німеччина створила спецвідділ для протидії дезінформаційним кампаніям, зокрема з боку рф – Bloomberg
Олаф Шольц
Це є кроком в реалізації стратегії нацбезпеки Німеччини.
Німеччина створила спеціальний відділ для протидії кампаніям дезінформації з боку країн, включаючи росію, які, на думку уряду в Берліні, прагнуть підірвати демократію та посіяти розбрат.
 
Про це пише Bloomberg. 
 
Створивши новий відділ, правляча коаліція канцлера Олафа Шольца робить наступний крок у реалізації висновків своєї першої стратегії національної безпеки, опублікованої минулого року, в якій кремль визначено як головну загрозу безпеці Німеччини.
 
Спецпідрозділ, який є спільною ініціативою міністерств внутрішніх справ, закордонних справ та юстиції, розпочне роботу з 10 спеціальними аналітиками. Згодом кількість співробітників має бути збільшена вдвічі.
 
Основна увага буде зосереджена на виявленні та розвінчанні дезінформаційних операцій у соціальних мережах, у тому числі тих, які можуть спонсоруватись кремлем. Одним із прикладів є так звана кампанія "Doppelgaenger", яка, за даними німецького уряду, за кілька тижнів згенерувала понад мільйон постів у соцмережі Х з десятків тисяч фейкових акаунтів.
НімеччинаОлаф Шольцвійна в Україніросія окупанти

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