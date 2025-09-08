Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина витратить €10 млрд на посилення цивільного захисту

08 вересня 2025, 11:59
Фото: з вільних джерел
Як Німеччина готується до війни.

Уряд Німеччини планує витратити протягом найближчих чотирьох років близько 10 мільярдів євро на зміцнення цивільного захисту населення.

Про це міністр внутрішніх справ Александер Добріндт повідомив в інтерв’ю газеті Bild, опублікованому у неділю, 7 вересня.

"Ми робимо все можливе, щоб підвищити безпеку громадян", – наголосив Добріндт.

За його словами, кошти до 2029 року будуть спрямовані на цифрові системи оповіщення, будівництво додаткових укриттів, а також закупівлю та оснащення близько 1500 спеціальних транспортних засобів для надзвичайних ситуацій. У рамках "пакту захисту населення" також передбачено придбання мобільних командних пунктів, сирен та іншого важкого обладнання.

Міністр додав, що заплановані спільні кризові навчання за участю служб порятунку, технічних підрозділів, гуманітарних організацій та збройних сил, зокрема Бундесеру. Така активізація заходів з цивільного захисту викликана загрозою кризових ситуацій та воєн, включно з гібридними атаками на критичну інфраструктуру.

За даними Bild, на сьогодні в Німеччині налічується 579 громадських укриттів, здатних прийняти близько 480 тисяч осіб. Після завершення "холодної війни" значна частина захисних бункерів була виведена з експлуатації, а системи оповіщення населення демонтовані.

Раніше ми писали, що Німеччина готується до війни, але сподівається, що її ніколи не доведеться вести. Уряд країни з огляду на російську агресію пообіцяв підготуватися до можливої війни до 2029 року, коли, на думку чиновників, росія може бути готовою до того, щоб завдати удару по члену НАТО.

Німеччинаукриттявійна в Україні

