Німецькі та шведські винищувачі підняли для перехоплення російського літака-розвідника над Балтією

22 вересня 2025, 09:06
Німецькі та шведські винищувачі підняли для перехоплення російського літака-розвідника над Балтією
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
У ВПС Швеції підтвердили, що інцидент стався над південною частиною Балтійського моря.

У неділю, 21 вересня, винищувачі ВПС Німеччини та Швеції злітали для ідентифікації російського літака-розвідника Іл-20, який прямував над міжнародним повітряним простором Балтійського моря з вимкненим сигналом і без поданого плану польоту.

Про це повідомляє Associated Press.

Спершу в повітря піднялася пара німецьких Eurofighter, що базуються в Ростоку. Вони розпочали супровід літака, а згодом передали спостереження за ним двом шведським винищувачам Gripen, після чого повернулися на базу.

У ВПС Швеції підтвердили, що інцидент стався над південною частиною Балтійського моря.

Цей випадок стався на тлі серії порушень повітряного простору країнами НАТО з боку росії. Так, 19 вересня три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, перебуваючи там близько 12 хвилин. Інцидент назвали свідомою провокацією, а Таллінн ініціював консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому «не сподобався» цей випадок.

Два тижні тому російські безпілотники вперше масово порушили повітряний простір Польщі, частина з них подолала сотні кілометрів у глибині країни, після чого польські сили почали їх збивати.

Крім того, в регіоні почастішали інциденти з глушінням GPS, які країни Балтії пов’язують з військовою активністю росії.

НімеччинаШвеціявинищувачіросія загроза

