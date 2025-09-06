Німецький політик закликає повертати до України чоловіків-біженців замість відправки військ

Розміщення військ НАТО в Україні політик вважає взагалі неможливим.

Лідер ХСС Маркус Зьодер виступає проти відправлення до України німецьких військових. Натомість він вважає за доречне повернути до України чоловіків-біженців, придатних до служби.

Зьодер, який очолює уряд федеральної землі Баварія, не очікує закінчення російсько-української війни найближчим часом.

Про це йдеться у його інтерв’ю виданню Rheinische Post.

Розміщення військ НАТО в Україні політик вважає взагалі неможливим – мовляв, на це ніколи не погодиться росія, та і Бундесвер наразі «не готовий до цього».

"Про мир у найближчій перспективі не йдеться. Тому цілком законно розглядати можливість повернення працездатних українців на батьківщину, щоб забезпечити безпеку у власній країні", – заявив Маркус Зьодер.

Також він наполягає на тому, що у Німеччині частка працевлаштованих українців є значно нижчою у порівнянні з іншими європейськими країнами. "Це необхідно терміново змінити – і не лише для новоприбулих українців", – наголосив Зьодер.

Раніше федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц так само заявляв, що Німеччина не планує відправляти в Україну власні війська. За його словами, ситуація навряд чи зміниться навіть у разі досягнення перемир’я з рф.