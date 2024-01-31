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ПОЛІТИКА

Норвегія обмежила допомогу українським біженцям

31 січня 2024, 09:43
Норвегія обмежила допомогу українським біженцям
Фото: Главком
Нині громадяни України, які отримали тимчасовий захист в Норвегії, отримують середньомісячні виплати у розмірі €650 на дорослого та від €250 до €350 на кожну дитину.

Уряд Норвегії вдруге від грудня обмежив фінансову допомогу українським біженцям, щоб уникнути надмірного навантаження на муніципалітети та зберегти високий рівень надання послуг і пільг.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Рішення пояснюють необхідністю контролювати рівень міграції, адже понад половину українських біженців, які прибувають до країн Північної Європи, шукають притулку в Норвегії.

Які зміни передбачаються:

  • українці більше не отримуватимуть виплати, якщо вирішать жити у приватному житлі замість центрів прийому біженців;
  • держава не буде покривати витрати на домашніх тварин для нових біженців; у новоприбулих не буде можливості жити з домашніми тваринами в центрах прийому біженців;
  • українцям віком від 19 до 24 років потрібно прожити в Норвегії не менш ніж пʼять років, щоб претендувати на безкоштовні стоматологічні послуги;
  • для одержувачів одноразової допомоги посилять вимоги щодо терміну проживання — їм потрібно буде прожити в країні не менше року. Нині ця допомога становить 92 648 норвезьких крон (понад €8 000);
  • для отримання базових виплат і виплат з надання допомоги запровадять вимогу про триваліший період проживання в Норвегії.

Ці зміни запроваджуються на додаток до заходів, які уряд представив у грудні. Вони передбачають жорсткіші обмеження на можливість подорожувати туди й назад між Україною та Норвегією, проживання чи транспорт більше не пропонуються українцям, які прибувають до іншого місця, крім Національного центру прибуття в муніципалітеті Роде. Також посилюють вимоги щодо вивчення норвезької мови та працевлаштування.

Нині громадяни України, які отримали тимчасовий захист в Норвегії, отримують середньомісячні виплати у розмірі €650 на дорослого та від €250 до €350 на кожну дитину.

У жовтні 2023 року уряд цієї країни запровадив одноразову виплату для українських біженців, які користуються захистом у Норвегії, для повернення в Україну. Вона становить €1 500 євро на норвезький банківський рахунок. Заяву на добровільне повернення та копії квитків слід подати за 16 тижнів до виїзду до України.

Норвегіябіженці

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