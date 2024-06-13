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ПОЛІТИКА

Норвегія передасть Україні постріли до гранатометів орієнтовною вартістю майже €42 млн

13 червня 2024, 12:04
Норвегія передасть Україні постріли до гранатометів орієнтовною вартістю майже €42 млн
Фото: Главком
Норвегія також нещодавно пожертвувала ручні гранати на суму близько 50 млн норвезьких крон.

Норвегія підготувала новий пакет допомоги для України на десятки мільйонів євро. До нього, зокрема, увійдуть снаряди для гранатометів.

Про це розповів міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам, пише NRK.

Як зазначив він, потреба України в боєприпасах є великою та терміновою, "в країні є зброя, але не вистачає боєприпасів".

Тому Норвегія дарує Україні боєприпаси для гранатометів на суму приблизно 480 млн норвезьких крон (близько 42 млн євро, - ред). 

"Україна має велику потребу у всіх видах боєприпасів, і вона спеціально запитала те, що ми зараз надсилаємо", - сказав Грам.

Норвегія також нещодавно пожертвувала ручні гранати на суму близько 50 млн норвезьких крон (4,7 млн євро, - ред) і снайперські боєприпаси на суму 3 млн норвезьких крон (260 тис. євро, - ред).

"Є великі потреби, і ми намагаємося вистояти у важкому для України бою", - каже міністр.

Підтримка є частиною широких міжнародних зусиль зі зміцнення обороноздатності України.

"росія є головною загрозою для норвезької та європейської безпеки. Вони напали на мирну сусідню країну, зрозуміло, що Україна веде боротьбу за незалежність за власне існування, але це також захист для Європи, щоб не перемогла російська агресія на власних територіях", - додав Грам.

Норвегіявійнадопомога Україні

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