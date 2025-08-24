Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Норвегія виділить майже $700 млн на системи ППО для України

24 серпня 2025, 10:48
Норвегія виділить майже $700 млн на системи ППО для України
Фото: РБК-Україна
Зокрема, системи протиповітряної оборони будуть передані з Німеччини.

Норвегія надає близько семи мільярдів крон (приблизно $695,7 млн) на посилення протиповітряної оборони України.

Про це йдеться в офіційній заяві уряду країни.

Зокрема, системи протиповітряної оборони будуть передані з Німеччини.

"Разом із Німеччиною ми зараз забезпечуємо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина і Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та цивільного населення від російських повітряних атак", – наголосив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Норвегія та Німеччина профінансують дві системи Patriot із ракетами до них. Крім того, Норвегія бере участь у закупівлі радіолокаційних станцій виробника Hensoldt та систем ППО від компанії Kongsberg.

"Протиповітряна оборона має вирішальне значення для захисту військових підрозділів та інфраструктури. Разом з Німеччиною ми ще більше посилюємо наші зусилля", – підкреслив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.

Нагадаємо, раніше США і НАТО запустили новий механізм постачання озброєння Україні – Priority Ukraine Requirements List (PURL). Він передбачає фінансування через внески союзників. У межах цього механізму Нідерланди підготували пакет допомоги на $500 млн, а Швеція, Норвегія та Данія – спільно ще близько $500 млн.

Минулого тижня адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM).

