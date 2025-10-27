Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Норвегія зафіксувала запуск російської ракети "Буревісник" з Нової Землі

27 жовтня 2025, 18:41
Норвегія зафіксувала запуск російської ракети
Фото: Главком
Архіпелаг Нова Земля - це віддалений і стратегічно важливий регіон росії, розташований у Північному Льодовитому океані між Баренцевим і Карським морями.

росія здійснила випробувальний запуск крилатої ракети "необмеженої дальності" "Буревісник" з арктичного архіпелагу Нова Земля.

Про це в коментарі Reuters заявив глава розвідслужби Норвегії віце-адмірал Нільс Андреас Стенсьонес.

"Ми можемо підтвердити, що росія провела новий випробувальний пуск крилатої ракети великої дальності Skyfall (назва "Буревісника" за класифікацією НАТО - ред.) на Новій Землі", - зазначив Стенсьонес.

Більш детальних подробиць віце-адмірал не розкрив.

Архіпелаг Нова Земля - це віддалений і стратегічно важливий регіон росії, розташований у Північному Льодовитому океані між Баренцевим і Карським морями. Він включає два великих острови - Північний і Південний, розділених протокою Маточкін Шар, а також безліч малих островів.

Загальна площа архіпелагу становить понад 83 000 квадратних км, а його довжина з південного заходу на північний схід сягає 925 км.

Архіпелаг адміністративно входить до складу Архангельської області росії і є закритим адміністративно-територіальним утворенням. Його адміністративний центр - селище Бєлушья Губа.

У радянський період архіпелаг використовувався для проведення ядерних випробувань, що залишило слід в екологічній ситуації регіону. росіяни стверджують, що там проводяться роботи з очищення території від радіоактивних забруднень, зокрема затоплених твердих радіоактивних відходів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував заяви владіміра путіна про випробування ракети "Бурєвєснік", наголосивши, що росії слід зосередитися на завершенні війни в Україні, а не на демонстрації озброєнь.

Норвегіярозвідкаросія загрозаБуревісник

Останні матеріали

Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Політика
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 12:00
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Політика
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 23:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється