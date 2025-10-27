Норвегія зафіксувала запуск російської ракети "Буревісник" з Нової Землі

Архіпелаг Нова Земля - це віддалений і стратегічно важливий регіон росії, розташований у Північному Льодовитому океані між Баренцевим і Карським морями.

росія здійснила випробувальний запуск крилатої ракети "необмеженої дальності" "Буревісник" з арктичного архіпелагу Нова Земля.

Про це в коментарі Reuters заявив глава розвідслужби Норвегії віце-адмірал Нільс Андреас Стенсьонес.

"Ми можемо підтвердити, що росія провела новий випробувальний пуск крилатої ракети великої дальності Skyfall (назва "Буревісника" за класифікацією НАТО - ред.) на Новій Землі", - зазначив Стенсьонес.

Більш детальних подробиць віце-адмірал не розкрив.

Архіпелаг Нова Земля - це віддалений і стратегічно важливий регіон росії, розташований у Північному Льодовитому океані між Баренцевим і Карським морями. Він включає два великих острови - Північний і Південний, розділених протокою Маточкін Шар, а також безліч малих островів.

Загальна площа архіпелагу становить понад 83 000 квадратних км, а його довжина з південного заходу на північний схід сягає 925 км.

Архіпелаг адміністративно входить до складу Архангельської області росії і є закритим адміністративно-територіальним утворенням. Його адміністративний центр - селище Бєлушья Губа.

У радянський період архіпелаг використовувався для проведення ядерних випробувань, що залишило слід в екологічній ситуації регіону. росіяни стверджують, що там проводяться роботи з очищення території від радіоактивних забруднень, зокрема затоплених твердих радіоактивних відходів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував заяви владіміра путіна про випробування ракети "Бурєвєснік", наголосивши, що росії слід зосередитися на завершенні війни в Україні, а не на демонстрації озброєнь.