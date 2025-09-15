Норвегія збудувала великий табір у Польщі для навчання українських військових

Перші групи українських військових уже почали навчання

У Польщі з’явився тренувальний табір, де норвезькі інструктори навчатимуть українських військових. Його назвали на честь легендарної фортеці вікінгів Йомсборг, який у давні часи розташовувався на території сучасної Польщі.

Про це пише суспільний мовник Норвегії NRK.

Для створення табору, де розташовуються намети і стрільбища, зрубали десятки тисяч дерев. Будівництво розпочалося цього літа, але триває досі. Попри це, перші групи українських військових уже почали навчання.

Місце розташування Йомсборга не розкривають — єдине, що відомо, що його розмістили десь на південному сході Польщі.

Він став одним із найбільших норвезьких таборів за кордоном, де українські солдати вчаться під керівництвом норвезьких інструкторів. Він є частиною операції "Легіон", в межах якої Україні також постачають зброю та обладнання.