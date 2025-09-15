Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Норвегія збудувала великий табір у Польщі для навчання українських військових

15 вересня 2025, 18:33
Норвегія збудувала великий табір у Польщі для навчання українських військових
Фото: Главком
Перші групи українських військових уже почали навчання
У Польщі з’явився тренувальний табір, де норвезькі інструктори навчатимуть українських військових. Його назвали на честь легендарної фортеці вікінгів Йомсборг, який у давні часи розташовувався на території сучасної Польщі.
 
Про це пише суспільний мовник Норвегії NRK.
 
Для створення табору, де розташовуються намети і стрільбища, зрубали десятки тисяч дерев. Будівництво розпочалося цього літа, але триває досі. Попри це, перші групи українських військових уже почали навчання.
 
Місце розташування Йомсборга не розкривають — єдине, що відомо, що його розмістили десь на південному сході Польщі.
 
Він став одним із найбільших норвезьких таборів за кордоном, де українські солдати вчаться під керівництвом норвезьких інструкторів. Він є частиною операції "Легіон", в межах якої Україні також постачають зброю та обладнання.
 
Крім Норвегії, яка очолює операцію, в ній беруть участь усі країни Північної Європи, країни Балтії та Польща.
 
За словами одного з норвезьких інструкторів, під час навчання відтворюють дронові та артилерійські удари, а також ближній бій та перестрілки: “Ми намагаємося відтворити це, щоб дотримуватися принципу “тренуйся так, як воюєш”».
 
На вході до табору висить велика дерев'яна вивіска з різьбленим зображенням вікінга — як натяк на те, що полігон є норвезьким і названий на честь легендарної фортеці вікінгів із племені Йомсборг, згадану у скандинавських сагах.
 
Український інструктор із позивним «Дарій» розповів, що українці брали участь у розробці навчальних програм, а саме навчання буде двостороннім: українські військові передаватимуть норвежцям свій досвід бойових дій.
 
Він відзначив безпечне розташування табору, де російські ракети та ударні безпілотники не зможуть до нас дістатися. Зазначимо, останніми місяцями росія неодноразово завдавала ударів по тренувальних полігонах в Україні, де в той момент перебували військові.

 

