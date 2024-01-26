Нова стратегія України б'є по росії там, де їй боляче – The Spectator

А розпорошеність інфраструктури агресора по великій території не дозволяє рф захистити кожен важливий об'єкт.

Україна веде проти росії одразу дві війни — на фронті та на території самої рф. Саме остання змінює правила гри та завдає агресору найболючіших втрат.

Про це пише британський журнал The Spectator.

Підтвердження цього — удар з допомогою БпЛА по нафто-газопереробному заводу та експортному нафтовому терміналу під Санкт-Петербургом.

Ця операція захисників сильно підірвала можливості ворога виробляти та експлуатувати паливо, пояснюють журналісти.

"Фактично ці безпілотники українського виробництва виявилися більш успішними у запровадженні санкцій проти російської торгівлі вуглеводнями, ніж усі невдалі спроби Заходу обмежити ціни і ввести ембарго на російський експорт", – пише видання, додаючи, що Україна здатна зробити цю війну надто дорогою для владіміра путіна саме завдяки БпЛА та далекобійним ракетам.

Наразі у рф на війну працює близько 40% економіки країни. Більшість витрат покривають продаж нафти та газу. Саме тому інфраструктура на території країни-агерсора і стала ідеальною мішенню для українських дронів. Йдеться насамперед про помпові станції, термінали спеціальних портових споруд та нафтопереробні заводи. Усі ці великі промислові об'єкти зручно заповнювати легкозаймистим продуктом.

"росія має одну структурну вразливість, якої не має Україна: її величезна територія і розпорошена інфраструктура унеможливлюють захист кожного трубопроводу, заводу і мосту", – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, 18 січня Українські дрони атакували нафтобазу в Санкт-Петербурзі. Це була перша від початку повномасштабної війни атака по Ленінградській області рф. Українським спецпризначенцям вдалося ускладнити для окупантів логістику палива та зупинити роботу на одному з об'єктів.