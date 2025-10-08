Нова торговельна угода між ЄС та Україною отримала підтримку послів ЄС

Ця угода має замінити чинний "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні 2025 року.

Посли держав-членів ЄС у Брюсселі сьогодні погодили оновлений текст угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA) між Євросоюзом та Україною.

Про це "Європейській правді" повідомив обізнаний європейський чиновник на умовах анонімності.

Остаточне затвердження угоди відбудеться 13 жовтня на засіданні Ради ЄС за участю міністрів країн-членів.

"Coreper (Комітет постійних представників ЄС) сьогодні підтримав це рішення. Можу підтвердити, що договір буде офіційно ухвалений у понеділок Радою ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ", – заявив співрозмовник видання.

Угода буде ратифікована в рамках комітету асоціації між Україною та ЄС у торговельній конфігурації, створеній відповідно до Угоди про асоціацію. Затвердження відбудеться після того, як Україна офіційно підтвердить свою позицію.

Після завершення цих процедур нові правила торгівлі між Україною та Євросоюзом набудуть чинності.

Нагадаємо, що ще 30 червня Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо оновлення основних принципів DCFTA, які замінять автономні торговельні заходи (АТЗ), що діяли до 5 червня 2025 року та забезпечували пільговий режим для українських експортерів.