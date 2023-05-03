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Нова Зеландія оголосила про $3 млн допомоги Україні та нові санкції проти рф

03 травня 2023, 13:29
Нова Зеландія оголосила про $3 млн допомоги Україні та нові санкції проти рф
Уряд Нової Зеландії збільшує фінансову підтримки України та заявив про виділення 5 мільйонів новозеландських доларів.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Кріс Гіпкінс.

Про це повідомляє The Guardian.

Кошти підуть на програми Українського гуманітарного фонду, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду та Трастового фонду для потерпілих.

Крім того, продовжать розгортання 95 військовослужбовців Нової Зеландії, які навчають ЗСУ поблизу Лондона. Навчання триватимуть до кінця червня наступного року. 

Також двоє співробітників візьмуть участь у західних програмах космічної підготовки в Польщі.

Нова Зеландія вводить додаткові санкції щодо 18 юридичних та 9 фізичних осіб, які підтримують росію.

"На жаль, конфлікт, здається, триватиме ще деякий час. Ми та партнери-однодумці не відступимо і не дозволимо росії нав'язати свою силу невинному народу України", – наголосив прем'єр-міністр Нової Зеландії.
Нова ЗеландіяУкраїна

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