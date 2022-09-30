ПОЛІТИКА НОВИНИКанада та Велика Британія запровадили нові санкції проти росії через рішення володимира путіна анексувати окуповані території України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нові санкції проти росії через анексію українських територій запровадили Канада та Велика Британія
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляють пресслужба урядів цих країн, повідомляє видання Бабель.
Сполучене королівство запровадило санкції проти глави центробанку рф ельвіри набіуліної. Крім того, Британія обмежить доступ рф до основних західних послуг, від яких вона залежить, включаючи: ІТ, архітектурні послуги, інженерні послуги та юридичні консультаційні послуги щодо певної комерційної діяльності. Велика Британія також забороняє експорт майже 700 товарів, які мають вирішальне значення для промислового та технологічного потенціалу росії.
Канада, своєю чергою, запроваджує санкції проти 43 російських олігархів, фінансової еліти та членів їхніх сімей, а також окупаційних адміністрацій в Херсонській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Канада засуджує воєнні злочини росіян і вживатиме всіх наявних у її розпорядженні засобів, щоб гарантовано притягти винних до відповідальності. Оттава також обіцяє продовжувати вивчати з партнерами варіанти подальшої допомоги Україні.
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30 09 2022 18:39 МЕДІА
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